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Пуф для холла Валерия - фото 1

Пуф для холла Валерия

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 80 см

Высота: 75 см

Глубина: 60 см

Вес: 18 кг

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