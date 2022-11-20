Пуф для мастера педикюра Капричи
9 990 ₽
Размеры индивидуальны.
Подстолье стальное №8-01 квадратное
Стул Оскар вельвет изумрудный
Стул Оскар вельвет серый
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Стул Оскар вельвет шампань
Стул Молли вельвет королевский синий
Стол обеденный Фенз №9, с фотопечатью
Стол Бесконечность с 3D вставкой
Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью
Подстолье металлическое Паук
Пуф для холла Елена, квадратный
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый
Пуф для холла Анжелика, треугольный
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф-банкетка Луго