Пуф для мастера педикюра Соната

6 оценок

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Пуф для мастера педикюра Соната

4.5
9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота - 28 см

Ширина - 38 см

Глубина - 38 см

Вес: 2,8 кг.

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