Пуф для мастера педикюра Соната
9 990 ₽
Высота - 28 см
Ширина - 38 см
Глубина - 38 см
Вес: 2,8 кг.
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Стол Антила, 1200x750
Скамейка пластиковая Престиж, коричневая
Скамейка пластиковая Престиж, зеленая
Стол Восток №3, круглый
Кресло Barcelona chair черный
Диван-кровать Руфус
Подстолье барное металлическое Паук
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый
Пуф для холла Анжелика, треугольный
Пуф для холла Клер, двухместный
Пуф для холла Эвита, средняя часть
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф-банкетка Луго