Оригинальный пуф с ручкой. Обивка - мебельный бархат. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый. Станет прекрасным дополнением прихожей, гостиной или спальни.
1 коробка / 1 шт
Габариты : 40*40*42 см
Вес брутто: 5 кг
Объем: : 0,07 м3
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