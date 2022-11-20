Пуф Джерри, вельвет, оранжевый

6 оценок

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Пуф Джерри, вельвет, оранжевый

4.1
5 490 ₽6 990 ₽
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Пуф Бочонок

Характеристики товара

Описание

Оригинальный пуф с ручкой. Обивка - мебельный бархат. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый. Станет прекрасным дополнением прихожей, гостиной или спальни.

1 коробка / 1 шт

Габариты : 40*40*42 см

Вес брутто: 5 кг

Объем: : 0,07 м3

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай

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