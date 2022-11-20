Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый
5 490 ₽6 990 ₽
Оригинальный пуф с ручкой. Обивка - мебельный бархат. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый. Станет прекрасным дополнением прихожей, гостиной или спальни.
1 коробка / 1 шт
Габариты : 40*40*42 см
Вес брутто: 5 кг
Объем: : 0,07 м3
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