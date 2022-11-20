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Пуф Джерри велюр изумрудный

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный пуф с ручкой. Обивка - мебельный велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый. Станет прекрасным дополнением прихожей, гостиной или спальни.

1 коробка / 1 шт.
Габариты : 40*40*42 см
Вес брутто: 5 кг
Объем: 0,07 м3

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина380 мм
  • Диаметр380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал каркасафанера
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки5 кг

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