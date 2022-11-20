Характеристики товара
Описание
Оригинальный пуф с ручкой. Обивка - мебельный велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый. Станет прекрасным дополнением прихожей, гостиной или спальни.
1 коробка / 1 шт
Габариты : 40*40*42 см
Вес брутто: 5 кг
Объем: 0,07 м3
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина380 мм
- Диаметр380 мм
- Глубина380 мм
- Вес3.4 кг
- Материал каркасафанера
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки5 кг