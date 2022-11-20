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Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный - фото 1 Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный - фото 2 Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный - фото 3 Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный - фото 4 Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный - фото 5

Пуф Джесси с ящиком велюр горчичный

Артикул: CH-050-777
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая прекрасно дополнит интерьер в современном стиле. Обивка красиво украшена декоративными волнистыми оборками, и подчеркнута ободком в золотом цвете. Под сидением имеется ящик для хранения различных мелочей. В основании предусмотрены специальные подпятники, которые делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 44 см. Диаметр: 36 см.

Каркас: фанера
Обивка: велюр
Ширина: 36
Глубина: 36
Высота: 44
Нагрузка: 150
Вес: 3,000
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 37*37*46
Вес брутто: 3,700
Объем: 0,063

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • ОбивкаВелюр
  • Материал каркасафанера
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки3.70 кг

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