Характеристики товара
Описание
Стильная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая прекрасно дополнит интерьер в современном стиле. Обивка красиво украшена декоративными волнистыми оборками, и подчеркнута ободком в золотом цвете. Под сидением имеется ящик для хранения различных мелочей. В основании предусмотрены специальные подпятники, которые делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 44 см. Диаметр: 36 см.
Каркас: фанера
Обивка: велюр
Ширина: 36
Глубина: 36
Высота: 44
Нагрузка: 150
Вес: 3,000
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 37*37*46
Вес брутто: 3,700
Объем: 0,063
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота440 мм
- Вес3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- ОбивкаВелюр
- Материал каркасафанера
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки3.70 кг