Товар в корзине. Перейти
Пуф Эго №1 - фото 1

Пуф Эго №1

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Эго №1, клик-клак
Диван Эго №1, клик-клак
Следующий Диван Эго №2
Диван Эго №1, клик-клак

Характеристики товара

Описание

В данной серии возможно изготовление кресла и ящика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

Пуф Мира большой фуксияНастоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99064
10 990 ₽Оптовая цена
5

Пуф Мира большой фуксия

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
10

Пуф Авадхара

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Подстолье Cover светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Подстолье Cover светлый орех

Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
13

Диван Аливарес

Настоящее фото товара Кресло Barcelona chair черный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 990
Оптовая цена
10

Кресло Barcelona chair черный

Стул Винус NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден