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Пуф Эшли, голубой

Артикул: CH-051-293
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф Viko-П имеет массивные ножки из гевеи, что обеспечивает ему стабильность и надежность. Сиденье пуфа выполнено из ткани и велюра, что делает его мягким и комфортным для сидения. Пуф имеет круглую форму, что позволяет использовать его в качестве дополнительного места для сидения или в качестве подставки для ног. В целом, пуф Viko-П является удобным и функциональным элементом мебели, который может использоваться в различных интерьерах.

Размер упаковки (ДхШхВ): 295 x 500 x 510
Вес: 5.3 кг
Объем: 0.075

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота430 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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