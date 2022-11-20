Характеристики товара
Описание
Пуф Viko-П имеет массивные ножки из гевеи, что обеспечивает ему стабильность и надежность. Сиденье пуфа выполнено из ткани и велюра, что делает его мягким и комфортным для сидения. Пуф имеет круглую форму, что позволяет использовать его в качестве дополнительного места для сидения или в качестве подставки для ног. В целом, пуф Viko-П является удобным и функциональным элементом мебели, который может использоваться в различных интерьерах.
Размер упаковки (ДхШхВ): 295 x 500 x 510
Вес: 5.3 кг
Объем: 0.075
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота430 мм
- Вес5.3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, золотой
- Страна изготовленияКитай