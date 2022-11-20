Товар в корзине. Перейти
Пуф Felix круглый - фото 1Пуф Felix круглый - фото 2

Пуф Felix круглый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Венетико, белый
Консоль Венетико, белый
Следующий Пуф Felix квадратный
Консоль Венетико, белый

Характеристики товара

Описание

Коллекция пуфов Felix (Феликс) включает пуфы разных форм: круглый и квадратный. такой выбор позволяет подчеркнуть или дополнить геометрию любого интерьера! Квадратный пуф придаст строгость и элегантность. Легкие изящные ножки служат современным элементом дизайна, а также придают легкость модели

Удобные функциональные пуфы могут составить уютный комплект с диваном или креслом, сформировать зону отдыха в любом помещении. Можно использовать в качестве приставного пуфика в комплекте с зеркалом-трельяж в спальне или прихожей.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф-банкетка ЛугоНастоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
12

Пуф-банкетка Луго

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
7

Пуф Сиена экокожа

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

С этим товаром покупают
Стул Элис полубарный светло-серыйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный светло-серый

Настоящее фото товара Диван Molly, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
5

Диван Molly

Стул Virtuos, шоколад/ венгеНастоящее фото товара Стул Virtuos, шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
9

Стул Virtuos, шоколад/ венге

Настоящее фото товара Офисное кресло CS56, паприка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
14

Офисное кресло CS56, паприка

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден