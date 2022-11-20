Характеристики товара
Описание
Коллекция пуфов Felix (Феликс) включает пуфы разных форм: круглый и квадратный. такой выбор позволяет подчеркнуть или дополнить геометрию любого интерьера! Квадратный пуф придаст строгость и элегантность. Легкие изящные ножки служат современным элементом дизайна, а также придают легкость модели
Удобные функциональные пуфы могут составить уютный комплект с диваном или креслом, сформировать зону отдыха в любом помещении. Можно использовать в качестве приставного пуфика в комплекте с зеркалом-трельяж в спальне или прихожей.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- ОбивкаВелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия