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Пуф Felix квадратный

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Пуф Felix круглый

Характеристики товара

Описание

Коллекция пуфов Felix (Феликс) включает пуфы разных форм: круглый и квадратный. такой выбор позволяет подчеркнуть или дополнить геометрию любого интерьера! Квадратный пуф придаст строгость и элегантность. Легкие изящные ножки служат современным элементом дизайна, а также придают легкость модели

Удобные функциональные пуфы могут составить уютный комплект с диваном или креслом, сформировать зону отдыха в любом помещении. Можно использовать в качестве приставного пуфика в комплекте с зеркалом-трельяж в спальне или прихожей.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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