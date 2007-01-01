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Пуф Flare оранжевый

Артикул: CH-070-148
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф «Готи» из материалов премиум класса изготовлен в Индии. Сиденье выполнено из прочной кожи буйвола, ножки ? из дерева акации. Тонкая древесная структура акации добавляет изделию природной теплоты. Бархатистая матовая кожа с эффектом неравномерного окрашивания смотрится дорого и уместно в любом интерьере. Этот предмет мебели наверняка привлечет внимание ваших гостей и станет изюминкой домашнего или рабочего пространства. Пуф «Готи» имеет форму «козлика» и представлен в нескольких видах отделки: ? с вертикальной отстрочкой; ? с отстрочкой в виде ромбов; ? с кожей и текстильными вставками. В нашей коллекции пуфов нет двух одинаковых изделий. Уникальные предметы мебели позволяют создавать неповторимые интерьеры в классическом или современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Высота480 мм
  • Цветоранжевый

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