Характеристики товара
Описание
Пуф «Готи» из материалов премиум класса изготовлен в Индии. Сиденье выполнено из прочной кожи буйвола, ножки ? из дерева акации. Тонкая древесная структура акации добавляет изделию природной теплоты. Бархатистая матовая кожа с эффектом неравномерного окрашивания смотрится дорого и уместно в любом интерьере. Этот предмет мебели наверняка привлечет внимание ваших гостей и станет изюминкой домашнего или рабочего пространства. Пуф «Готи» имеет форму «козлика» и представлен в нескольких видах отделки: ? с вертикальной отстрочкой; ? с отстрочкой в виде ромбов; ? с кожей и текстильными вставками. В нашей коллекции пуфов нет двух одинаковых изделий. Уникальные предметы мебели позволяют создавать неповторимые интерьеры в классическом или современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Высота480 мм
- Цветоранжевый