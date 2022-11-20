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Пуф Франсис с ящиком велюр серый - фото 1Пуф Франсис с ящиком велюр серый - фото 2Пуф Франсис с ящиком велюр серый - фото 3Пуф Франсис с ящиком велюр серый - фото 4Пуф Франсис с ящиком велюр серый - фото 5

Пуф Франсис с ящиком велюр серый

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Пуф Франсис с ящиком велюр светло-серый

Характеристики товара

Описание

Изящная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая дополнит интерьер в современном стиле. Основание выполнено из металла в золотом цвете. Обивка украшена горизонтальной строчкой для придания большей мягкости и уюта. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей объемом 0,03м3. В основании предусмотрены специальные подпятники, которые делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 45. Диаметр: 40 см.

Габариты ящика ГхШ: 37 х 32 см.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота450 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасаметалл
  • ОбивкаВелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки6.30 кг

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