Характеристики товара
Описание
Пуф «Fred» (Фред) – это яркая изюминка любого интерьера. Округлые формы и симметричность создают эксклюзивность и неповторимость данной модели.
Пуф «Fred» (Фред) при своих компактных размерах достаточно функционален: под сидением пуфа расположен короб для хранения. Есть множество вариантов использования пуфа в интерьере: он может быть отдельным местом для сидения в прихожей или гостиной, как дополнительная опора для ног возле кресла или дивана, а также как приставной пуф к туалетному столику.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- ОбивкаБархат
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия