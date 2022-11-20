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Пуф Fred, бархат бежевый - фото 1Пуф Fred, бархат бежевый - фото 2

Пуф Fred, бархат бежевый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф «Fred» (Фред) – это яркая изюминка любого интерьера. Округлые формы и симметричность создают эксклюзивность и неповторимость данной модели.

Пуф «Fred» (Фред) при своих компактных размерах достаточно функционален: под сидением пуфа расположен короб для хранения. Есть множество вариантов использования пуфа в интерьере: он может быть отдельным местом для сидения в прихожей или гостиной, как дополнительная опора для ног возле кресла или дивана, а также как приставной пуф к туалетному столику.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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