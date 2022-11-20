Товар в корзине. Перейти
Пуф Fred, бархат пепельно-бежевый - фото 1Пуф Fred, бархат пепельно-бежевый - фото 2

Пуф Fred, бархат пепельно-бежевый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Grand круглый, бархат светло-серый
Пуф Grand круглый, бархат светло-серый
Следующий Пуф Fred, бархат бежевый
Пуф Grand круглый, бархат светло-серый

Характеристики товара

Описание

Пуф «Fred» (Фред) – это яркая изюминка любого интерьера. Округлые формы и симметричность создают эксклюзивность и неповторимость данной модели.

Пуф «Fred» (Фред) при своих компактных размерах достаточно функционален: под сидением пуфа расположен короб для хранения. Есть множество вариантов использования пуфа в интерьере: он может быть отдельным местом для сидения в прихожей или гостиной, как дополнительная опора для ног возле кресла или дивана, а также как приставной пуф к туалетному столику.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф-банкетка ЛугоНастоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
12

Пуф-банкетка Луго

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
7

Пуф Сиена экокожа

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

С этим товаром покупают
Стул Malta, темно-серый велюрНастоящее фото товара Стул Malta, темно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
Оптовая цена
9

Стул Malta, темно-серый велюр

Стол Alta 120, бежевый/ каппучино, глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, бежевый/ каппучино, глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
12

Стол Alta 120, бежевый/ каппучино, глазурованное стекло

Стул Morgan, голубой/ деревоНастоящее фото товара Стул Morgan, голубой/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
12

Стул Morgan, голубой/ дерево

Фито стойка Калла ИманНастоящее фото товара Фито стойка Калла Иман, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
14

Фито стойка Калла Иман

Стул АлатаНастоящее фото товара Стул Алата, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
6

Стул Алата

В наличии 1 шт.
Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой чернойНастоящее фото товара Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой черной, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
6

Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой черной

Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркасНастоящее фото товара Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 900
Оптовая цена
15

Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркас

В наличии 195 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден