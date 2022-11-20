Фотография Пуф Гамма, розовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Гамма, розовый

4.3
Оптовая цена
4 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф Гамма, розовый
Пуф Гамма, розовый
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Пуф Гамма, розовый

4.3
4390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота450 мм
  • Цветрозовый

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