Фотография Пуф Гамма, зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Гамма, зеленый

4.2
Оптовая цена
4 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф Гамма, зеленый
Пуф Гамма, зеленый
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Пуф Гамма, зеленый

4.2
4390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота450 мм
  • Цветзеленый

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