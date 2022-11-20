Характеристики товара
Описание
Пуф-маятник прекрасно может служить отдельным предметом или вы можете его приобрести с любым креслом или кресло-качалкой. Сидя в кресле или кресло-качалке и положив ноги на пуф-маятник , вы будете обеспечены отдыхом и наслаждением.
Пуф обтянут мебельной тканью или искусственной кожей.
Поставляется в разобранном виде, упакованное, фурнитура в комплекте.
Допустимая весовая нагрузка до 150 кг.
Габаритный размер (Д*Ш*В):1470х660х950мм
Размер картонной упаковки (ДхШхВ): 50х50х20 см
Вес: 7.2 кг
Объем: 0.05
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый