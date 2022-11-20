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Пуф-глайдер Прованс ткань - фото 1Пуф-глайдер Прованс ткань - фото 2

Пуф-глайдер Прованс ткань

12 оценок
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Пуф Мэри
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Пуф Мэри

Характеристики товара

Описание

Пуф-маятник прекрасно может служить отдельным предметом или вы можете его приобрести с любым креслом или кресло-качалкой. Сидя в кресле или кресло-качалке и положив ноги на пуф-маятник , вы будете обеспечены отдыхом и наслаждением.

Пуф обтянут мебельной тканью или искусственной кожей.
Поставляется в разобранном виде, упакованное, фурнитура в комплекте.

Допустимая весовая нагрузка до 150 кг.
Габаритный размер (Д*Ш*В):1470х660х950мм
Размер картонной упаковки (ДхШхВ): 50х50х20 см
Вес: 7.2 кг
Объем: 0.05

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый

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