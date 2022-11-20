Характеристики товара
Описание
Компактные размеры модели "Grand" (Гранд) позволяют сэкономить пространство, а также подчеркнуть оригинальность и неповторимый дизайн помещения. Круглые формы создадут ощущение уюта и комфорта, легкие изящные ножки служат современным элементом дизайна, а также придают легкость модели.
Пуфы данной коллекции имеют место для хранения, которое располагается под сиденьем, что повышает функциональность модели. Удобные пуфы могут составить уютный комплект с диваном или креслом, сформировать зону отдыха в любом помещении. Можно использовать в качестве приставного пуфика в комплекте с туалетным столиком в спальне или прихожей.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- ОбивкаВелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия