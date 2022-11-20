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Пуф Grand круглый, бархат светло-серый - фото 1Пуф Grand круглый, бархат светло-серый - фото 2

Пуф Grand круглый, бархат светло-серый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактные размеры модели "Grand" (Гранд) позволяют сэкономить пространство, а также подчеркнуть оригинальность и неповторимый дизайн помещения. Круглые формы создадут ощущение уюта и комфорта, легкие изящные ножки служат современным элементом дизайна, а также придают легкость модели.

Пуфы данной коллекции имеют место для хранения, которое располагается под сиденьем, что повышает функциональность модели. Удобные пуфы могут составить уютный комплект с диваном или креслом, сформировать зону отдыха в любом помещении. Можно использовать в качестве приставного пуфика в комплекте с туалетным столиком в спальне или прихожей.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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