Фотография Пуф Грация от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Грация

4.3
Оптовая цена
5 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф Грация
Пуф Грация
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Пуф Грация

4.3
5290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500/1000 мм
  • Глубина450 мм
  • Цветсиреневый, белый

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