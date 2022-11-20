Фотография Пуф Грация, синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Грация, синий

4.3
Оптовая цена
5 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф Грация, синий
Пуф Грация, синий
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Пуф Грация, синий

4.3
5290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота450 мм
  • Цветсиний

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