Фотография Пуф Грация, сиреневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Грация, сиреневый

4.9
Оптовая цена
9 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Пуф Грация, сиреневый
Пуф Грация, сиреневый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Пуф Грация, сиреневый

4.9
9090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Пуф Грация, синий
Пуф Грация, синий
Следующий Пуф Гамма, зеленый
Пуф Гамма, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • Цветсиреневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка бамбук эко, произведённого компанией ChiedoCover
479 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка бамбук эко
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Конфигурация складных столов №2
Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Мартин
Настоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Пуф Гамма, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Гамма, розовый
Настоящее фото товара Пуф Круглый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Круглый
Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
2 390 ₽3 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби белый
Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Руби коричневый
Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби бежевый
Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби красный
Настоящее фото товара Пуф Руби светло-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Руби светло-розовый велюр
Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф ПФ-1 бежевый
Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф ПФ-1 коричневый
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
4 999 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф-банкетка Луго