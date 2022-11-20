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Пуф Гроссето

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Характеристики товара

Описание

Изящный пуф ручной работы украсит интерьер Вашей квартиры или коттеджа! Верх - нежный бархат. Крышка съемная, закрывается очень плотно.Внутри - пространство для хранения вещей.

Ножки из массива бука, покрыты итальянским лаком. Корпус ППУ, Березовая фанера. Фурнитура и отделка также пр-ва Италии.

Гипоаллергенная и "неубиваемая" обивка из микровелюра с тефлоновой защитой бережет Ваш сундук от влаги, бытовых и пищевых загрязнений, он всегда будет выглядеть новым! Не требует специальной чистки и не собирает пыль. Достаточно пылесосить. Влагу, которая не успела впитаться, можно просто собрать тряпкой.
Мягкие подпятники из натурального войлока на ножках сберегут Ваш паркет или ламинат.
Легко выдержит нагрузку в 120 килограмм!

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Длина400 мм
  • Глубина400 мм

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