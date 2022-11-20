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Пуф Индор

Артикул: CH-049-645
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф к комплекту Индор. Прочный алюминиевый каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Подушка со съемным чехлом в комплекте, наполнитель поролон марки EL.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота360 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, белый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3

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