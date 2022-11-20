Характеристики товара
Описание
Пуф к комплекту Индор. Прочный алюминиевый каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Подушка со съемным чехлом в комплекте, наполнитель поролон марки EL.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина400 мм
- Высота360 мм
- Вес4.5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, белый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3