Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбежевый
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Стол складной Уитни
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый
Диван Фьюджи
Кресло-качалка Ebony
Кресло игровое TopChairs Racer черно-красное
Подстолье Гранада
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Диван Флори-Б velvet венге black