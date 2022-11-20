Пуф Хельга

9 оценок

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Пуф Хельга

4.7
25 590 ₽
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Пуф Пони
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Пуф Пони

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 440 мм

Глубина: 440 мм

Вес: 10,3 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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