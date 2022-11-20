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Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 440 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 10,3 кг
Стул Альбан Капитоне М
Полукресло Дортмунд
Стул Берген
Полукресло Мартин
Кресло Тим
Стул Хадсон
Полукресло Кайя
Полукресло Джеймс
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка ПФ-11 бежевая
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф-банкетка Луго
Пуф Сиена экокожа