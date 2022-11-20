Пуф Классика 1

10 оценок

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Пуф Классика 1

4.5
33 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Пуф Лотос 3
Пуф Лотос 3
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Пуф Лотос 3

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал каркасаМДФ, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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