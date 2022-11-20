Пуф Классика 2

13 оценок

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Пуф Классика 2

4.2
33 190 ₽
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Пуф Классика 1
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Пуф Классика 1

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 440 мм

Глубина: 440 мм

Вес: 10,2 кг

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес10.2 кг
  • Материал каркасаМДФ, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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