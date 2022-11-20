Пуф Классика 3

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Пуф Классика 3

4.9
33 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Пуф Классика 2
Пуф Классика 2
Следующий Пуф Хельга
Пуф Классика 2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес11.4 кг
  • Материал каркасаМДФ, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Кресло руководителя TopChairs Viking, сероеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Viking, серое

В наличии 68 шт.
Кресло для посетителей TopChairs Viking, сероеНастоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
5

Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое

Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое

В наличии 9 шт.
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое

В наличии 2 шт.
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное

В наличии 40 шт.
Кресло руководителя TopChairs President, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло руководителя TopChairs President, черное

В наличии 41 шт.
Кресло-реклайнер Финита, светло-серыйНастоящее фото товара Кресло-реклайнер Финита, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена
15

Кресло-реклайнер Финита, светло-серый

Другие товары из раздела

Пуф Джерри, вельвет, оранжевыйНастоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
6

Пуф Джерри, вельвет, оранжевый

В наличии 5 шт.
Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
12

Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Пуф COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Пуф COMPACT

Настоящее фото товара Стол/пуф GRAND2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Стол/пуф GRAND2

Настоящее фото товара Стол/пуф GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Стол/пуф GRAND

Настоящее фото товара Пуфик Амбер серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Пуфик Амбер серый

Настоящее фото товара Пуфик Амбер голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Пуфик Амбер голубой

Пуф трансформер ШармНастоящее фото товара Пуф трансформер Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
11

Пуф трансформер Шарм