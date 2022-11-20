Пуф Кристи, 1 местный

13 оценок

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Пуф Кристи, 1 местный

4.6
17 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Пуф Сиена экокожа
Пуф Сиена экокожа
Следующий Пуф Кристи, 2-х местный
Пуф Кристи, 2-х местный

Характеристики товара

Описание

Ширина: 60 см

Высота: 43 см

Глубина: 47 см

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