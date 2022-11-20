Пуф Кристи, 1 местный
17 490 ₽
Ширина: 60 см
Высота: 43 см
Глубина: 47 см
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Стул Берн бежево-коричневый
Стул Берн темно-серый
Стул Берн темно-синий
Столешница ЛДСП, орех
Пуф с крышкой Фиолетовый
Пуф с крышкой розовато-лиловый
Пуф с крышкой Равэй
Пуф с крышкой Раднор
Пуф с крышкой Ракеланд
Пуф с крышкой Ранкин
Пуф Альфа, Бета
Пуф Калипсо
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Пуф Джерри велюр изумрудный
Пуф Руби светло-розовый велюр
Банкетка ПФ-11 черная
Пуф Версаль прямоугольный
Пуф Версаль квадратный