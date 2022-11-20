Фотография Пуф Круглый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Круглый

4.9
Оптовая цена
1 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Пуф Круглый
Пуф Круглый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Пуф Круглый

4.9
1890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Пуф Гамма, розовый
Пуф Гамма, розовый
Следующий Пуф Руби белый
Пуф Руби белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Диаметр320 мм
  • Цветсиреневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
730 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
970 ₽
Оптовая цена
5
Подставка для ног Толидо
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Настоящее фото товара Стол АРКОС 22, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол АРКОС 22

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Руби коричневый
Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби бежевый
Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби красный
Настоящее фото товара Пуф Руби светло-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Руби светло-розовый велюр
Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф ПФ-1 бежевый
Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф ПФ-1 коричневый
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
4 999 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф-банкетка Луго
Настоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Сиена экокожа
Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф Мэри