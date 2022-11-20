Пуф ЛАУНЖ, 1280x720

9 оценок

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Пуф ЛАУНЖ, 1280x720

4.5
28 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольный пуф «Лаунж» средних размеров придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своих размеров незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции и создаст невероятно тёплую атмосферу. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же коллекции.

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Основные характеристики

  • Длина1380 мм
  • Ширина720 мм
  • Материалротанг
  • Цветсерый

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