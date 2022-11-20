Прямоугольный пуф «Лаунж» средних размеров придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своих размеров незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции и создаст невероятно тёплую атмосферу. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же коллекции.
Кресло Байрон велюр изумруд
Стул Наполеон New, пластиковый
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Oslo Rectangle WT белый металлические ножки
Стол прямоугольный Sumatra
Стол Vector 120-160*80 бетон/белый
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел