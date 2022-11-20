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Пуф Локки

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Характеристики товара

Описание

Пуф Локки с мягкое сиденьем выполнен в стиле ЛОФТ и имеет удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования дома и в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),

Пуф Локки легко собрать и разобрать.
Сиденье толщиной 15 см и Ø 43 см.
Ножки изготовлены из металлического прутка диаметром 8 мм.с полимерным покрытием.
Конструкция: Сборно-разборная

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Профиль каркаса8 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка80 кг

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