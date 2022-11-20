Характеристики товара
Описание
Пуф Локки с мягкое сиденьем выполнен в стиле ЛОФТ и имеет удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования дома и в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Пуф Локки легко собрать и разобрать.
Сиденье толщиной 15 см и Ø 43 см.
Ножки изготовлены из металлического прутка диаметром 8 мм.с полимерным покрытием.
Конструкция: Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Профиль каркаса8 мм
- Вес4,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка80 кг