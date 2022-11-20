Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 440 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 10,5 кг
Кресло Хельга
Стул прозрачный X-Treme S
Стул прозрачный Igloo
Кресло прозрачное Opal Wox Iroko
Кресло пластиковое Opal ML
Кресло прозрачное Flora
Кресло прозрачное Opal Wox
Кресло прозрачное Flora ML
Кресло пластиковое Pasha
Стул прозрачный Glenda
Пуф Лотос 3
Пуф COMPACT
Пуф с отсеком для хранения Терракот
Пуф с отсеком для хранения Фуксия
Пуф с отсеком для хранения Сирень
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза малый
Пуф с отсеком для хранения Сиань
Пуф с отсеком для хранения Сиань малый
Пуф с отсеком для хранения Амарантовый