Пуф Лотос 2

14 оценок

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Пуф Лотос 2

5
32 090 ₽
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Пуф Лотос 1
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Пуф Лотос 1

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 440 мм

Глубина: 440 мм

Вес: 10,2 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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