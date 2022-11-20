Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 440 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 11,4 кг
Стул барный прозрачный Isy Antishock
Стул прозрачный барный Aria
Кресло пластиковое Vanity
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Пуф с отсеком для хранения Терракот
Пуф с отсеком для хранения Фуксия
Пуф с отсеком для хранения Сирень
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза малый
Пуф с отсеком для хранения Сиань
Пуф с отсеком для хранения Сиань малый
Пуф с отсеком для хранения Амарантовый
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Пуф с отсеком для хранения Сим желтый