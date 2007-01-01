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NEW

Пуф Lumo, салатовый

Артикул: CH-078-241
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Цветсалатовый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Lumo, салатовый
Пуф Lumo, салатовый
3 890
В корзине

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