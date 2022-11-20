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Пуф Мира большой фуксия - фото 1Пуф Мира большой фуксия - фото 2

Пуф Мира большой фуксия

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Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с каркасом из МДФ обит нежным велюром. Красиво украшен небольшими складками по стенке.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 40*40*48

Вес брутто: 4 кг.

Объем: 0,077

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаМДФ
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки7 кг

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