Характеристики товара
Описание
Мягкий пуф с каркасом из МДФ обит нежным велюром. Красиво украшен небольшими складками по стенке.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 40*40*48
Вес брутто: 4 кг.
Объем: 0,077
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаМДФ
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки7 кг