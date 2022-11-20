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Пуф Мирамар

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Кресло Уэйкфилд

Характеристики товара

Описание

Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета. Не занимая много места, она всегда полезна и всегда удобно, когда она под рукой. В прихожей уместна будет банкетка для обуви с сиденьем, или просто банкетка с сиденьем. Банкетка мягкая всегда удобнее, чем банкетка в стиле лофт с твердой поверхностью. В нашем ассортименте найдется и банкетка обувница, и банкетка с полками, и банкетка в спальню и даже банкетка на балкон. Банкетка - лавка с мягким сиденьем всегда компактнее, чем пуфик. Поэтому, если вы стеснены в площади, лучше отдать предпочтение именно банкетке.

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Материалткань, дерево, шпон
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки8.20 кг

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