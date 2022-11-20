Характеристики товара
Описание
Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета. Не занимая много места, она всегда полезна и всегда удобно, когда она под рукой. В прихожей уместна будет банкетка для обуви с сиденьем, или просто банкетка с сиденьем. Банкетка мягкая всегда удобнее, чем банкетка в стиле лофт с твердой поверхностью. В нашем ассортименте найдется и банкетка обувница, и банкетка с полками, и банкетка в спальню и даже банкетка на балкон. Банкетка - лавка с мягким сиденьем всегда компактнее, чем пуфик. Поэтому, если вы стеснены в площади, лучше отдать предпочтение именно банкетке.
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Материалткань, дерево, шпон
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки8.20 кг