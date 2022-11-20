Характеристики товара
Описание
Глубина: 40 см
Ширина: 40 см
Высота: 42 см
Обивка: ткань
Глубина: 40 см
Ширина: 40 см
Высота: 42 см
Обивка: ткань
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Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
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Пуф-глайдер Прованс ткань
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