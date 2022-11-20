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Пуф ПФ-1 бежевый - фото 1Пуф ПФ-1 бежевый - фото 2

Пуф ПФ-1 бежевый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Глубина: 40 см

Ширина: 40 см

Высота: 42 см

Обивка: ткань

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