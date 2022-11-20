Характеристики товара
Описание
Длина - 800 мм
Глубина - 400 мм
Высота - 400 мм
Вес: 6 кг
Производство Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина - 800 мм
Глубина - 400 мм
Высота - 400 мм
Вес: 6 кг
Производство Россия
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