Характеристики товара
Описание
Длина - 630 мм
Глубина - 630 мм
Высота - 400 мм
Вес: 7 кг
Производство Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина - 630 мм
Глубина - 630 мм
Высота - 400 мм
Вес: 7 кг
Производство Россия
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Диван Родео большой
Диван Довиль большой
Диван Сабаль
Диван Банжо
Диван большой Нортон
Диван большой Нортон эко
Диван большой Марракеш
Ель дизайнерская украшенная Christmas Star
Ель дизайнерская украшенная Snow
Ель дизайнерская украшенная Premium Selection
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден