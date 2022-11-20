Товар в корзине. Перейти
Пуф Рио - фото 1

Пуф Рио

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Пони
Пуф Пони
Следующий Диван Sigma трехместный
Пуф Пони

Характеристики товара

Описание

Длина - 630 мм

Глубина - 630 мм

Высота - 400 мм

Вес: 7 кг

Производство Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Пуф Рио - покрытие в цвете Дуб СономаДуб Сонома
Пуф Рио - покрытие в цвете Линум ВенгеЛинум Венге
Пуф Рио - покрытие в цвете ПикарПикар
Пуф Рио - покрытие в цвете Ясень ШимоЯсень Шимо

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф-банкетка ЛугоНастоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
12

Пуф-банкетка Луго

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
7

Пуф Сиена экокожа

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Родео большой, произведённого компанией ChiedoCover
от126 490
Оптовая цена
13

Диван Родео большой

Настоящее фото товара Диван Довиль большой, произведённого компанией ChiedoCover
от110 690
Оптовая цена
14

Диван Довиль большой

Настоящее фото товара Диван Сабаль, произведённого компанией ChiedoCover
от100 120
Оптовая цена
13

Диван Сабаль

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
10

Диван Банжо

Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
от114 490
Оптовая цена
13

Диван большой Нортон

Настоящее фото товара Диван большой Нортон эко, произведённого компанией ChiedoCover
от89 950
Оптовая цена
5

Диван большой Нортон эко

Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от122 850
Оптовая цена
11

Диван большой Марракеш

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Christmas Star, произведённого компанией ChiedoCover
от58 050
11

Ель дизайнерская украшенная Christmas Star

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Snow, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
13

Ель дизайнерская украшенная Snow

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Selection, произведённого компанией ChiedoCover
от40 950
8

Ель дизайнерская украшенная Premium Selection

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 11 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден