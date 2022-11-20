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Пуф Руби белый

13 оценок
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Банкетка ПФ-11 бежевая
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Банкетка ПФ-11 бежевая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалкожзам, искусственная кожа
  • Цветбелый

Пуф Руби белый — выполненные заказы

Фотография товара Пуф Руби, красный, экокожа от компании ChiedoCover.Пуф Руби, красный, экокожаФотография товара Пуф Руби, ткань Puma Beige от компании ChiedoCover.Пуф Руби, ткань Puma BeigeФотография товара Пуф Руби кожзам, молочный от компании ChiedoCover.Пуф Руби кожзам, молочный
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