Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материалкожзам, искусственная кожа
- Цветбелый
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден