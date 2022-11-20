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Пуф Руби бежевый

14 оценок
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Пуф Руби коричневый
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Пуф Руби коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Пуф Руби бежевый — выполненные заказы

Фотография товара Пуф Руби, красный, экокожа от компании ChiedoCover.Пуф Руби, красный, экокожаФотография товара Пуф Руби кожзам, молочный от компании ChiedoCover.Пуф Руби кожзам, молочный
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