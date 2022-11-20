Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб
Стол консольный Диез
Стол консольный Диез 2 высокий
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Обеденный стол Хельга
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден