Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Глубина420 мм
- Цветрозовый
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Кресло руководителя TopChairs City, бежевое
Шкаф картотечный для папок формата А4
Тумба Парма 5
Тумба Парма 6
Тумбочка Парма 1
Тумбочка Парма 3
Подставка для ног Рино
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Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000