Товар в корзине. Перейти
Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 1Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 2Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 3Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 4Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 5Пуф с ящиком Долли L тедди белый - фото 6

Пуф с ящиком Долли L тедди белый

Артикул: CH0C0D3
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый
Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый
Следующий Пуф с ящиком Долли S тедди белый
Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный пуф в скандинавском стиле. Обивка выполнена из искусственного меха тедди - очень мягкий и приятный на ощупь материал. Прочный каркас из фанеры выдерживает на грузку до 150 кг. Основание из светлого массива дерева гармонично сочетается с белой обивкой. Пуф оснащен вместительным ящиком для хранения различный мелочей. Отличное функциональное дополнение для детской или спальни.

Высота пуфа: 46 см. Диаметр: 41 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота460 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес4.4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, дерево
  • ОбивкаТкань тедди
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки5.20 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
14

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
4

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
15

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
3

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
2

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
27

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
17

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Пуф-глайдер Прованс ткань

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
6

Пуф Авадхара

Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
7

Пуф Айзерлон

С этим товаром покупают
Банкетка SofaНастоящее фото товара Банкетка Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена
3

Банкетка Sofa

Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
8

Банкетка Brooklyn

Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
17

Банкетка Амарилло

Пуф AmsterdamНастоящее фото товара Пуф Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
9

Пуф Amsterdam

Банкетка PrimeНастоящее фото товара Банкетка Prime, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
13

Банкетка Prime

Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
37Хит

Банкетка Лофт 3

Банкетка лофт ФрайдиНастоящее фото товара Банкетка лофт Фрайди, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
29

Банкетка лофт Фрайди

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
16

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден